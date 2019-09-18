В Сети раскритиковали Савченко за фотосессию в длиннном платье

Пользователи интернета высмеяли бывшего депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко из-за фотосессии в длинном бирюзовом платье в Черногории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик выставила фотографии на своей странице в фейсбуке.

«У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла», — написал Папа Гочи.

Другой пользователь отметил, что «на Украине в промышленных зонах не только вода, но и воздух бывает разноцветным».

Другие юзеры напомнили Савченко о ее поиске работы.

«А говорили: ты на заработки уехала», — написал Андрій Шаповалов.

Один из комментаторов вовсе удивился, как с пособием по безработице политик позволила себе отдых за рубежом.

Ранее сообщалось, что Савченко встала на учет по безработице.