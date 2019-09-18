Верховная рада Украины отказалась отменить закон об импичменте президента

Депутаты Верховной рады Украины на заседании 18 сентября приняли решение отменить закон о процедуре импичмента президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь документ можно передать главе государства Владимиру Зеленскому для подписи. Известно, что за отмену голосования за документ выступили 101 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

В принятом Радой законе говорится, что парламент имеет право на отстранение президента Украины в порядке импичмента лишь в случае совершения им госизмены или иного преступления.

Ранее сообщалось, что партия Порошенко заблокировала подписание законопроекта об импичменте президента.