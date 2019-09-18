Заместителя Кличко избили в Киеве

Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время он находится в реанимации. При этом Слончак не рассказал о подробностях произошедшего.

Уточняется, что следствие выясняет все детали избиения чиновника. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что должность главы горадминистрации Киева могут упразднить.