Заместителя Кличко избили в Киеве
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Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время он находится в реанимации. При этом Слончак не рассказал о подробностях произошедшего.
Уточняется, что следствие выясняет все детали избиения чиновника. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что должность главы горадминистрации Киева могут упразднить.