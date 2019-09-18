План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до восьмого декабря 2019 года.

Он добавил, что до первого ноября должны быть разработаны «дорожные карты» по различным направлениям слияния.

«Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — добавил Семашко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии рассказали об интеграции с Россией.