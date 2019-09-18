Турчак: ситуация, в которой оказался актер Устинов, — вопиющая несправедливость

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что все аргументы стороны защиты осужденного актера Павла Устинова должны быть приняты во внимание при рассмотрении в суде. Об этом политик написал на своей странице в инстаграме.

Парламентарий отметил, что должны быть рассмотрены все улики, в том числе видеозаписи с места задержания, которые суд не рассмотрел.

«Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, - вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», — написал Турчак.

По словам вице-спикера, на одном из видео отчетливо видно, что актер не нападала на сотрудника Росгвардия.

«Нечестно и несправедливо, что суд не принял во внимание эти видеозаписи и вынес обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы», — резюмировал Турчак.

При этом он отметил, что тысячи неравнодушных россиян «справедливо» возмущены задержанием актера.

Ранее сообщалось, что худруки театров Москвы выступили в защиту актера Устинова.