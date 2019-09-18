Трамп рассказал о проявлении силы в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что проявил силу, решив отказаться от военной операции против Ирана, передает ТАСС.

Трамп пояснил, что такую меру могут понять не все, однако его политика демонстрировала превосходство над ситуацией.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не хотел бы встречаться с главой Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН.

До этого беспилотники атаковали два нефтяных объекта в Саудовской Аравии. После этого американский госсекретарь Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Однако иранская сторона отвергла обвинения.