В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике», — сообщил Пристайко.

Он также напомнил о восстановлении полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы и в призывах к возвращению Москвы в формат G8.

Ранее Пристайко заявил, что в отношениях между Россией и Украиной наступила «оттепель».