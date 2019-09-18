В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике», — сообщил Пристайко.

Он также напомнил о восстановлении полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы и в призывах к возвращению Москвы в формат G8.

Ранее Пристайко заявил, что в отношениях между Россией и Украиной наступила «оттепель».