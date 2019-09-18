Адвокат сообщил о запрете на въезд в РФ всем освобожденным в рамках обмена украинцам

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Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что Россия запретила въезд всем 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам на территорию России. Об этом сообщает «112 Украина».

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