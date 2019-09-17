В Совфеде отреагировали на демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на демарш делегации Украины на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что украинская делегация часто использует методы шантажа, однако такое поведение все меньше привлекает внимание.

«Европа устала от постоянных украинских демаршей», — добавил парламентарий.

Джабаров уточнил, что из-за таких ситуаций у европейских политиков возникают серьезные проблемы не только с Россией, но и между странами ЕС.

По его словам, вопрос о присоединении Крыма к России закрыт раз и навсегда.

Ранее Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.