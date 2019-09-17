Кличко решил вновь баллотироваться на пост мэра Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет вновь баллотироваться на пост на следующих местных выборах. Об этом он сообщил на брифинге, пишут украинские СМИ.

По его словам, он принял такое решение, так как ему предстоит еще большая работа по усовершенствованию города.

«Я уже много сделал и еще много нужно сделать», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться за самоуправление и интересы жителей.

Ранее Кличко счел неконституционным решение о его увольнении.