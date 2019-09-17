Трамп назвал кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Американский лидер Дональд Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника лидера страны по национальной безопасности вместо уволенного Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о юристе и посланнике главы США по вопросам заложников Роберте О'Брайане, генерал-майоре Рикки Уодделле, замминистре энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лисе Гордон-Хэгерти, бывшем главе аппарата советника по нацбезопасности Фредерике Фляйце, а также советнике по нацбезопасности вице-президенте Соединенных Штатов генерал-лейтенанте в отставке Кейте Келлогге.
Трамп отметил, что О'Брайн будет «фантастическим советником».
Что касается Келлога, американский лидер назвал его потрясающим, подчеркнув, что он был с ним с самого начала.
Ко всему прочему, Трамп добавил, что ему очень нравится Уодделл.