Путин напомнил о худших чертах бюрократии

Российские президент Владимир Путин заявил, что россияне часто сталкиваются с худшими «чертами бюрократии». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что о бюрократии Путин напомнил чиновникам, когда ругал их за нерасторопную работу по ликвидации последствий наводнений на Дальнем Востоке.

По словам президента, худшие черты бюрократии — это черствость и формализм.

Он настоятельно посоветовал губернаторам съездить в пострадавшие районы и посмотреть на то, что там происходит в настоящее время.

Ранее Путин раскритиковал чиновников за нерасторопную ликвидацию последствий паводков.