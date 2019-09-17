Путин напомнил о худших чертах бюрократии
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Российские президент Владимир Путин заявил, что россияне часто сталкиваются с худшими «чертами бюрократии». Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что о бюрократии Путин напомнил чиновникам, когда ругал их за нерасторопную работу по ликвидации последствий наводнений на Дальнем Востоке.
По словам президента, худшие черты бюрократии — это черствость и формализм.
Он настоятельно посоветовал губернаторам съездить в пострадавшие районы и посмотреть на то, что там происходит в настоящее время.
Ранее Путин раскритиковал чиновников за нерасторопную ликвидацию последствий паводков.