Лукашенко не верит в разрешение конфликта на Украине без участия США
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Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что урегулировать конфликт на Украине возможно только с участием американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Лукашенко, Соединенные Штаты могут помочь разрешиться конфликту на Украине. Он подчеркнул, что абсолютно убежден в этом.
«Без США урегулировать этот конфликт не получится», — сказал Лукашенко.
Уточняется, что такое заявление он сделал во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский верит в скорый мир в Донбассе.