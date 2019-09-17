Лукашенко не верит в разрешение конфликта на Украине без участия США

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что урегулировать конфликт на Украине возможно только с участием американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Лукашенко, Соединенные Штаты могут помочь разрешиться конфликту на Украине. Он подчеркнул, что абсолютно убежден в этом.

«Без США урегулировать этот конфликт не получится», — сказал Лукашенко.

Уточняется, что такое заявление он сделал во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский верит в скорый мир в Донбассе.