Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной «формулы Зеленского», которая позволит прекратить войну в Донбассе. Об этом сообщает телеканале ICTV.

По его словам, данная формула заключается в том, чтобы сделать все шаги, отвечающим ожиданиям украинского народа.

Как пояснил Пристайко, одной из ее частей является возвращение «всех наших парней и девушек».

«Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — отметил Пристайко.

Одним из таких посланий министр назвал строительство моста в Станице Луганской, которое позволит людям не приезжать каждые 60 дней на перерегистрацию, «чтобы получать ту несчастную пенсию».

При этом Пристайко заявил, по условной «формуле Зеленского» возможны новые радикальные меры при невозможности разрешить вооруженный конфликт в ближайшем будущем.

Глава украинского МИД сообщил, что для его разрешения у украинской стороны «есть от полугода до года».

Ранее Пристайко заявил, что Киев не укажет в конституции особый статус Донбасса.