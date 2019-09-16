Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной такого поведения стала толпа недовольных демонстрантов, которые выкрикивали в адрес британского премьера лозунг «Позор». Они остановили Джонсона, который направлялся после проведенных с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и самим Беттелем переговоров на брифинг.

После неожиданного появления недовольных министр Великобритании в сопровождении охраны сел в машину и покинул место. Его люксембургский коллега отправился на брифинг, где Беттель заявил, что остался недоволен итогами переговоров.

Премьер Люксембурга также призвал своего коллегу найти решения по Brexit и «начать действовать».

Ранее сообщалось, что Джонсон рассказал о перспективах проведения мягкого Brexit.