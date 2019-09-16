Иванов ответил на заявления Польши об оккупации Советским Союзом

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на заявления стран Запада о том, что осенью 1939 года Советский Союз якобы оккупировал Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, данные утверждения противоречат историческим данным.

«Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили ее, и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и (вошедшей в состав СССР) Польши становились гражданами советского союза со всеми вытекающими правами и обязанностями», — подчеркнул Иванов.

При этом он отметил, что многие поляки были членами политической и творческой элиты СССР. По мнению спецпредставителя, присоединение Польши к составу Советского Союза нельзя сравнивать с оккупацией Германии или с режимами в английских и французских колониях.

«Беднейшие слои и средний класс (на присоединенных к СССР польских территориях) многое получили от советской власти, ту же землю. Но обвинять СССР в оккупации и эксплуатации - антиисторично», — резюмировал Иванов.

При этом он напомнил, что в сентябре 1939 года Польша как государство фактически прекратила свое существование.

Ранее сообщалось, что в Польше хотят подсчитать военные потери от действий СССР.