Экс-президент Польши дал совет Зеленскому

Бывший президент Польши Александр Квасьневский дал совет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

По его словам, имидж Украины пострадает, если глава государства начнет преследовать экс-президента страны Петра Порошенко.

Он отметил, что виновные, кем бы они не были по статусу, должны нести ответственность за содеянное, однако это должно происходить «независимо и прозрачно».

«Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься — они, без президента, без политического фактора», — подчеркнул Квасьневский.

В связи с этим, уточнил польский экс-лидер, Зеленскому следует воздержаться от реваншизма, иначе его имидж и имид его страны пострадают.

Кваневский пояснил, что мировое сообщество отреагирует на подобные действия Зеленского, поскольку многие европейские лидеры уважали Порошенко.