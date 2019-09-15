В Иране опровергли заявление США о причастности к атакам в Саудовской Аравии

В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли заявление госсекретаря США Майка Помпео, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации ведомства, сообщения о причастности Ирана — это ложь.

«Политика по оказанию «максимального давления», которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала устремилась в сторону «максимальной лжи», — сказали в министерстве

Ранее сообщалось, что Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.