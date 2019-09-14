Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА «Новости».

Пристайко отметил, что в 2015 году власти Украины приняли закон, который не предусматривает полную амнистию.

По словам политика, что современная дипломатия в том числе не подразумевает полную амнистию.

Ранее сообщалось, что Украина не укажет в конституции особый статус Донбасса.