Историк оценил слова Кравчука о референдуме в 1991 году на Украине

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, что в 1991 году украинцы выступали за союз с Россией, сообщает RT.

По его словам, заявление Кравчкука абсолютно соответствует действительности.

Историк отметил, что за прошедшие годы «украинская элита» использует для достижения своих целей «идеи маргинальной части», направленной на отрыв от России, что дает свои плоды.

«Я уверен, что и сейчас подавляющее большинство украинцев выступает за нормализацию отношений с Россией», — заявил Шаповалов.

Ранее Кравчук рассказал о желании украинцев союза с Россией в 1991 году.