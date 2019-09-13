Депутат выступил в Раде в футболке с матерным словом
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Народный депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский пришел на заседание Верховной Рады, одетым в джинсы, кроссовки и футболку, на которой было напечатан вопрос с матерным словом. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что депутат проигнорировал дресс-код.
С передней стороны футболки у депутата была изображена надпись: «Каких тебе еще, (...), реформ не хватает?».
Ранее депутат партии Зеленского прошелся по Раде в носках «как Трюдо».