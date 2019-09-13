Сенатор предложил Украине войти в состав России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление российский сенатор сделал после слов президента Украины Владимира Зеленского о борьбе за возвращение Крыма.
По мнению Цекова, самым реальным и быстрым способом возвращения полуострова является становление Украины частью России. Он считает это возможным в перспективе.
Сенатор отмечает, что Украина может «объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ».
Также политик подчеркнул, что варианты и шансы на возвращение Крыма в состав Украины отсутствуют.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами».