Песков прокомментировал возвращение на работу иркутской чиновницы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение на работу руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич должно вызвать вопросы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля прокомментировал ситуацию с тем, что Алашкевич до сих пор не уволена со своего поста.

«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — сказал Песков.

В середине августа текущего года чиновница в оскорбительной форме высказалась о жертвах наводнения в Тулуне, запись с ее речью была распространена в Сети.

Ранее сообщалось, что в отношении оскорбившей жителей Тулуна чиновницы проводят проверку.