Зеленский назвал счастьем видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах
Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо устранить коррупцию в стране для счастья простых украинцев, которые в том числе страдают от «войны, бедности и несправедливости». Об этом сообщают «Украинские новости».
По словам украинского лидера, преступники должны отбывать наказание в тюрьмах.
«Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», — сказал Зеленский.
Кроме того, политик ответил на вопрос, счастлив ли он быть президентом Украины.
«Счастлив ли я быть Президентом? Не уверен. Но я счастлив быть Президентом именно Украины», — заявил Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).
При это украинский лидер отметил, что для него самое главное — это счастье семьи и своей страны.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений.