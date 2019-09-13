Зеленский назвал счастьем видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо устранить коррупцию в стране для счастья простых украинцев, которые в том числе страдают от «войны, бедности и несправедливости». Об этом сообщают «Украинские новости».

По словам украинского лидера, преступники должны отбывать наказание в тюрьмах.

«Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», — сказал Зеленский.

Кроме того, политик ответил на вопрос, счастлив ли он быть президентом Украины.

«Счастлив ли я быть Президентом? Не уверен. Но я счастлив быть Президентом именно Украины», — заявил Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

При это украинский лидер отметил, что для него самое главное — это счастье семьи и своей страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений.