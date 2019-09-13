Шар с Трампом в образе крысы подняли в воздух жители Балтимора

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) перед первым визитом президента США Дональда Трампа в воздух подняли гигантский шар, изображающий его в образе крысы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Как отмечается, шар с изображением одетой в костюм с красным галстуком и помадой крысы был поднят жителями города над улицей Президент-стрит. При этом на нем был стикер со словами «Борись с фашизмом, останови Трампа».

Протестующие намеревались показать американскому лидеру, как его слова и действия сказываются на обычных людях. Также граждане вышли с предложением переименовать улицу в «проспект президента Барака Обамы» в честь бывшего лидера США.

Ранее сообщалось, что огромный шар «малыш Трампа» взлетел в Великобритании.