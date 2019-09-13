Зеленский призвал сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), трансляцию ведет «Страна.ua».
«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — заявил Зеленский.
По его словам, санкции — это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка.
«Если угодно — это налог ради мира», — сказал Зеленский.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным насчет сроков проведения саммита в «нормандском формате».