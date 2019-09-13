Зеленский призвал сохранить санкции против России

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), трансляцию ведет «Страна.ua».

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — заявил Зеленский.

По его словам, санкции — это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка.

«Если угодно — это налог ради мира», — сказал Зеленский.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным насчет сроков проведения саммита в «нормандском формате».