Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко», — заявил Тейлор.

По его мнению, диалог между Зеленским и Путиным дает положительные результаты.

Так, Тейлор назвал «победой Зеленского» проведенный обмен заключенными.

Он отметил, что сейчас присутствует «потенциал для хороших вещей».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным насчет сроков проведения саммита в «нормандском формате».