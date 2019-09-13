Кандидаты-демократы осудили торговую политику Трампа в отношении Китая

Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии раскритиковали торговую политику американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

По их мнению, политика Трампа причинила вред экономике Соединенных Штатов.

Так, сенатор Эми Клобучар отметила, что глава США обращается с американскими фермами и рабочими, как «с фишками для покера в одном из обанкротившихся казино».

Она добавила, что торговая война с КНР стоила США 300 тысяч рабочих мест.

Сенатор Камала Харрис и мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджич упрекнули Трампа в непоследовательной политике.

«Он проводит торговую политику с помощью твита, откровенно говоря, подтвержденного его хрупким эго», — заявила Харрис.

В то же время, сенатор Элизабет уточнила, что пошлины в сторону Китая не являются необходимым рычагом давления.