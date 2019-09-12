Путин пообещал приехать в Израиль

Российский президент Владимир Путин приедет в Израиль с рабочим визитом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, что Путин принял такое решение после приглашения президента Израиля Реувена Ривлина.

«Я с большим удовольствием приеду», — подчеркнул Путин.

Планируется, что поездка Путина в Израиль состоится в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху дорожит дружбой с Путиным.

По его словам, в основе их дружбы лежит взаимное уважение. Премьер отметил, что они с президентом России говорят открыто с уважением и на равных.