Путин пообещал приехать в Израиль
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Российский президент Владимир Путин приедет в Израиль с рабочим визитом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, что Путин принял такое решение после приглашения президента Израиля Реувена Ривлина.
«Я с большим удовольствием приеду», — подчеркнул Путин.
Планируется, что поездка Путина в Израиль состоится в начале 2020 года.
Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху дорожит дружбой с Путиным.
По его словам, в основе их дружбы лежит взаимное уважение. Премьер отметил, что они с президентом России говорят открыто с уважением и на равных.