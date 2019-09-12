Путин призвал не забывать о событиях 1999 года в Ботлихе

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин попросил дагестанцев беречь память о событиях в Ботлихе 1999 года, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в ходе встречи с ополченцами, которые участвовали тогда в боевых действиях против террористов. В процессе общения он убедился в уничтожении террористических группировок.

В ответ на высказывание одного из участников встречи о гордости региона таким президентом, Путин отметил мужество ополченцев, а также доброту и красоту женщин, живущих в Дагестане. По словам лидера, в период событий 1999 года он увидел, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества. Он добавил, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Ополченцы рассказали президенту о том, что сохраняют свой штаб, и о том, что в нем по-прежнему встречаются участники боевых действий тех лет.

«Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать», — заключил Путин.

Ранее Путин прибыл в Дагестан.