Путин призвал не забывать о событиях 1999 года в Ботлихе

Президент России Владимир Путин попросил дагестанцев беречь память о событиях в Ботлихе 1999 года, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в ходе встречи с ополченцами, которые участвовали тогда в боевых действиях против террористов. В процессе общения он убедился в уничтожении террористических группировок.

В ответ на высказывание одного из участников встречи о гордости региона таким президентом, Путин отметил мужество ополченцев, а также доброту и красоту женщин, живущих в Дагестане. По словам лидера, в период событий 1999 года он увидел, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества. Он добавил, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Ополченцы рассказали президенту о том, что сохраняют свой штаб, и о том, что в нем по-прежнему встречаются участники боевых действий тех лет.

«Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать», — заключил Путин.

Ранее Путин прибыл в Дагестан.