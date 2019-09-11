Зеленский поблагодарил Австрию за мощную санкционную политику против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Австрию за мощную санкционную политику в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что во время встречи с новым послом Австрии в стране Гернотом Пфандлером президент выразил признательность австрийской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь в преодолении российской агрессии.

«Я также хотел бы поблагодарить Австрии за мощную санкционную политику в отношении России», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось. что Зеленский заявил об отсутствии диктаторства на Украине.