Эксперт назвал интеллигентной губернаторскую кампанию в Петербурге

Выборы губернатора Петербурга прошли чисто, конкурентноспособно и легитимно, считает ректор ЛГУ, политолог Станислав Еремеев.

Напомним, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила в среду, 11 сентября, результаты прошедших 8 сентября выборов, на которых по результатам первого тура победил врио губернатора Александр Беглов. Он набрал 64,43% голосов избирателей. Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» набрала 16,84% голосов. Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа» - 16,03%.

«За выборами наблюдали международные наблюдатели, различные международные и российские организации. По выборам руководителя субъекта – губернатора Санкт-Петербурга – количество нарушений и жалоб, как никогда, минимально. Это говорит о том, что кампания прошла чисто.

Сам ход кампании был очень корректный. Кандидаты, участвующие в избирательной кампании, не переходили на формы грязного пиара, были корректны по отношению друг к другу, поэтому по итогам этой кампании можно сказать, что кампания была интеллигентная.

Очевидность победы Александра Дмитриевича Беглова по итогам голосования не случайно не вызывает сомнения ни у одной из политических сил. Это тоже важно - полученный значительный отрыв показывает, что кандидатура Беглова нашла свою поддержку», - считает Еремеев.

Отметил он и роль предвыборных дебатов, которые позволили довести до избирателей программы кандидатов: «Основные политические силы, которые на протяжении уже достаточно большого периода времени представлены на политическом Олимпе, я имею в виду парламентские партии, все имели возможность это реализовать».

Еремеев полагает, что в ходе избирательной кампании Беглова было два этапа. «На старте избирательной кампании был один подход, потом его штаб сделал корректировку. Главное, что подчеркивалось, – необходимость учета мнений всех сил, которые есть в городе, консолидация этих сил», - заметил эксперт. Эффективное управление городом с учетом тех проблем, которые обозначают горожане, по мнению Еремеева, основная задача Беглова. «Была обратная связь, была публичность и опора на специалистов, экспертные мнения, <…> то есть использованы многие инновации, которые существуют сегодня в мире по эффективному выстраиванию диалога с обществом», - заметил он.