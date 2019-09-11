Партия Порошенко заблокировала подписание законопроекта об импичменте президента

Депутаты партии экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» зарегистрировала в Раде проект постановления об отмене голосования за закон о процедуре импичмента украинского лидера. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого парламент Украины принял законопроект об импичменте президента. Причем депутаты проголосовали за принятие документа уже в первом чтении.

Оппозиция полагает, что голосование прошло с нарушениями, поскольку депутаты не имели возможность подать свои поправки к документу. В свою очередь, это дает основания оспорить данный документ в Конституционном суде.

Как отмечается, постановление было подготовлено 13 депутатами партии Порошенко.

Уточняется, что теперь спикер парламент не имеет права подписать закон и передать его главе государства, пока Рада не рассмотрит данное постановление.

Ранее оппозиционный депутат Рады оценил законопроект об импичменте президента.