Зеленский заявил об отсутствии диктаторства на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе представления нового главы МИД Вадима Пристайко заявил, что здание МИДа ему нравится больше, передают «Украинские новости».

При этом он отметил, что не планирует его забирать под офис президента.

«Немного завидую вам, у вас лучше место и лучшее здание. Но не бойтесь, вы не переезжаете, мы не хотим захватить это здание. Диктаторства на Украине нет», — сказал Зеленский

Он также похвалил Пристайко за работу.

Ранее после голосования депутатов Верховной Рады Украины стало известно, что замглавы администрации президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко получил пост главы МИД Украины.