В Совфеде отреагировали на паузу Киева в расторжении соглашений с Москвой

Первый зампред комитета по международным делам верхней палаты парламента Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде не располагают информацией о приостановке разрыва двухсторонних договоров Украиной. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, если это соответствует действительности, то это позитивный шаг.

Джабаров отметил, что это хорошая основа для налаживания деловых контактов, так как всем понятно, что приостановление разрывов договоров выгодно для обеих стран.

«Надеюсь, что наступило время прозрения, и украинские власти начинают понимать, что Россия не враг, а естественный союзник в будущем», — добавил парламентарий.

Также он выразил надежду, что на Украине понимают, что в России хорошо относятся к украинскому народу.

Ранее сообщалось, что украинские власти приостановили процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.