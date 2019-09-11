«Ъ»: Украина приостановила разрыв соглашений с Россией

Украинские власти приостановили процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается с документами, в которых Украина является участницей в рамках СНГ.

Процесс выхода из различных соглашений с России начался в 2014 году при президенте Петре Порошенко.

В ноябре 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен расторгнуть 40 соглашений с российской стороной. Однако их еще не разорвали.

Кроме того, в Москву продолжительное время не приходят уведомления от Киева о расторжении соглашений.

Предположительно, такая ситуация может быть связана с тем, что офис нового президента Украины Владимира Зеленского занят кадровыми вопросами и им пока не до этого.

По информации издания, в МИД РФ считают, что возобновление или прекращение расторжения документов покажет, в какую сторону движутся отношения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали преждевременным разговор о сроках следующего обмена с Украиной.