«Ъ»: Украина приостановила разрыв соглашений с Россией
Украинские власти приостановили процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается с документами, в которых Украина является участницей в рамках СНГ.
Процесс выхода из различных соглашений с России начался в 2014 году при президенте Петре Порошенко.
В ноябре 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен расторгнуть 40 соглашений с российской стороной. Однако их еще не разорвали.
Кроме того, в Москву продолжительное время не приходят уведомления от Киева о расторжении соглашений.
Предположительно, такая ситуация может быть связана с тем, что офис нового президента Украины Владимира Зеленского занят кадровыми вопросами и им пока не до этого.
По информации издания, в МИД РФ считают, что возобновление или прекращение расторжения документов покажет, в какую сторону движутся отношения между двумя странами.
Ранее сообщалось, что в Кремле назвали преждевременным разговор о сроках следующего обмена с Украиной.