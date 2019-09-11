Трамп признался, что скучает по бывшему советнику Макмастеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что скучает по бывшему советнику по национальной безопасности генерал-лейтенанту Герберту Макмастеру, который подал в отставку из-за разногласий с американским лидером в 2018 году. Об этом сообщает NBC News.

Как стало известно, после отставки Макмастера американский лидер с осени прошлого года периодически начал звонить бывшему советнику.

В телефонном разговоре Трамп отметил, что он сам и его помощники из администрации Белого дома, скучают по Макмастеру.

Отмечается, что во время одного из звонков американский лидер обратился к Макмастеру за советом по различным проблемам национальной безопасности и спросил у него мнение насчет кандидатов на назначение на пост главы Пентагона.