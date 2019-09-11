«Ъ»: Украина поставила на паузу расторжение соглашений с Россией

Украинские власти пока поставили на паузу вопрос расторжения двусторонних соглашений с Россией. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в российском МИД

Отмечается, что процесс выхода из различных соглашений с Россией начался еще тогда, когда президентом Украины являлся Петр Порошенко.

Как известно, Киев намеревался расторгнуть 40 соглашений с российской стороной.

Однако сообщается, что их не разорвали.

При этом в Россию продолжительное время не приходят уведомления от Украины о расторжении каких-либо соглашений.

В МИД России связывают паузу с тем, что что администрация президента Украины Владимира Зеленского не может заняться разрывом соглашений, так как производит расстановку кадров.

Как подчеркивают в ведомстве, возобновление практики расторжений или уход от нее покажет способность к изменениям в лучшую или худшую сторону в отношениях между Россией и Украиной.