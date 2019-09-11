У посольства США в Кабуле прогремел взрыв в годовщину 11 сентября
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Возле посольства США в столице Афганистана Кабуле случился мощный взрыв в среду, 11 сентября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на свои источники.
Как известно, на этот день приходится 18-я годовщина террористической атаки на Нью-Йорк.
Сообщается, что после взрыва в посольстве завыла сигнализация.
Как уточняется, сирену можно было услышать в близлежащих к дипломатическому представительству районах.
По имеющейся информации, официальной информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.