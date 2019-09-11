У посольства США в Кабуле прогремел взрыв в годовщину 11 сентября

Возле посольства США в столице Афганистана Кабуле случился мощный взрыв в среду, 11 сентября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на свои источники.

Как известно, на этот день приходится 18-я годовщина террористической атаки на Нью-Йорк.

Сообщается, что после взрыва в посольстве завыла сигнализация.

Как уточняется, сирену можно было услышать в близлежащих к дипломатическому представительству районах.

По имеющейся информации, официальной информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.