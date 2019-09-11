У посольства США в Кабуле прогремел взрыв в годовщину 11 сентября

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Сотрудники силовых структур Афганистана на месте теракта в Кабуле, 20 ноября 2018 года Сотрудники силовых структур Афганистана на месте теракта в Кабуле, 20 ноября 2018 года
Сотрудники силовых структур Афганистана на месте теракта в Кабуле, 20 ноября 2018 года
Omar Sobhani/Reuters

Возле посольства США в столице Афганистана Кабуле случился мощный взрыв в среду, 11 сентября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на свои источники.

Как известно, на этот день приходится 18-я годовщина террористической атаки на Нью-Йорк.

Сообщается, что после взрыва в посольстве завыла сигнализация.

Как уточняется, сирену можно было услышать в близлежащих к дипломатическому представительству районах.

По имеющейся информации, официальной информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.