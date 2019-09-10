Путин назвал трех кандидатов на пост главы Крыма
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщает РИА «Новости».
В их число вошли нынешний руководитель республики Сергей Аксенов, депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов.
Председатель парламента Владимир Константинов высказался, что по его мнению, главой Крыма, без сомнения, станет Аксенов.
На прошедших выборах в крымский Госсовет большинство голосов набрала «Единая Россия». Она получила 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ — пять.