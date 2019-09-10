Кто займет место Болтона, рассказали в Белом доме

В Белом доме рассказали, кто займет место уволенного с поста советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что исполняющим обязанности советника по нацбезопасности станет Чарли Каппермен. Он был заместителем Болтона.

Заместитель пресс-секретаря президента Хоган Гидли также добавил, что отстранение Болтона от должности связано с несоответствием его идей с взглядами президента США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.