Болтон обвинил Трампа во лжи о его увольнении

Уволенный с поста советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Дональда Трампа в искажении подробностей по его уходу с должности. Об этом он написал в своем твиттере.

Болтон заявил, что вчера вечером, 9 сентября, он сказал Трампу о намерении уйти в отставку.

Он также отметил, что американский глава предложил перенести рассмотрение данного вопроса на грядущий день, 10 сентября.

Сегодня президент США также написал в социальных сетях о своем решении уволить Болтона, поскольку его идеи не соответствовали взглядам Трампа и его администрации.

Ранее в Белом доме рассказали, кто займет место Болтона.