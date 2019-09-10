Трамп отправил в отставку Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

В публикации он пояснил, что попросил Болтона подать в отставку, что тот и сделал утром.

Причиной для увольнения, по словам Трампа, послужило частое несогласие со многими предложениями помощника по национальной безопасности. Также инициативы Болтона не поддерживали и другие сотрудники администрации.

«Я очень благодарен Джону за его службу», — заключил американский лидер.

Трамп также сообщил, что имя нового советника по национальной безопасности станет известно на следующей неделе.

Ранее Трамп сообщил, что готов посодействовать переговорам России с Украиной.