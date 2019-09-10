Соловьев прокомментировал заявление Сенцова о возвращении в Крым на танке

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о «возвращении в Крым на танке», сообщает РИА «Новости».

Он иронично назвал его «простым режиссером».

«О.Сенцов, простой режиссер», - написал журналист в телеграм-канале.

Ранее режиссер Олег Сенцов, которого освободили в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что приедет в Крым «только на танках». При этом он призвал не воспринимать его слова слишком буквально.