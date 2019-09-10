Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал закон об импичменте президента на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот закон был принят новым властям страны в качестве пиар-хода.

«Весь этот законопроект – это только название. И мне очень не хочется без оснований, без аргументов критиковать эту власть», — сказал Медведчук.

Депутат подчеркнул, что механизм импичмента президента действовал бы и без принятия закона, так как эта процедура подробно прописана в разделе закона о регламенте.

Ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект об импичменте президента.