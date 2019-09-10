В МИДе России сменился замглавы

С должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ уволен Григорий Карасин, на его место назначен заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Соответствующие указы были подписаны президентом России Владимиром Путиным и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Евгений Иванов занимает нынешнюю должность с 2017 года.

Григорий Карасин находился на посту с 2005 года.

Ранее СМИ сообщили, что Путин отстранил почти 30 высокопоставленных силовиков.