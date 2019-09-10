Предполагаемый агент США в России жаловался на зарплату, пишут СМИ

Предполагаемый американский шпион в России Олег Смоленков жаловался на низкую зарплату. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, Смоленков не видел перспектив в работе в российском МИДе и говорил о том, что он мало получает.

Источник также отметил, что шпион ЦРУ вряд ли был столь ценным информатором. По его словам, Администрация Президента — не спецслужба, ничего секретного или военно-стратегического в документах с которыми работал Смоленков не было.

Ранее сообщалось, что СМИ показали фото роскошного дома Смоленкова в США.