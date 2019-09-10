Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на должность главы Крыма на рассмотрение Государственного совета Республики нового созыва, сообщает ФАН со ссылкой на спикера парламента полуострова Владимира Константинова.

Согласно его комментариям, в тройку вошли: действующий глава республики Сергей Аксенов, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Государственной думы от ЛДПР Павел Шперов.

Отмечается, что на прошедших выборах в парламент Крыма победила «Единая Россия». Она собрала 60 мандатов из 75. Также партия стала лидером во всех округах Севастополя и других городах полуострова.

Сам Константинов считает, что место главы Крыма займет Аксенов.

Ранее Украина выразила протест из-за выборов в Крыму.