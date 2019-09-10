СМИ показали фото роскошного дома Смоленкова в США

СМИ узнали, как выглядит дом в США, в котором живет Олег Смоленков, которого называют возможным информатором США в России.

На сайте газеты The Washington Post есть информация о том, что трехэтажный дом в городе Стаффорд в штате Виргиния приобрел Смоленков.

Стоимость дома, по данным СМИ, составила $925 тыс.

В СМИ назвали Смоленкова возможным эвакуированным из России шпионом США после того, как телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году.