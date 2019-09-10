Путин назвал кандидатуры на пост главы Крыма
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы региона, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в список вошли действующий глава полуострова Сергей Аксенов, депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов.
По словам председателя парламента Владимира Константинова, главой Крыма станет Аксенов.
«Здесь нет никакого сомнения», — добавил, он.
Ранее Сергей Аксенов предложил главе Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым.